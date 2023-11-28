В якому стані дружина Буданова після отруєння: ЗМІ дізналися деталі
Джерело:NV
Журналісти з посиланням на джерела у розвідці заявили, що дружину глави розвідки Кирила Буданова отруїли. Маріанна Буданова, найімовірніше, зазнала отруєння через їжу.
Відомо, що у неї діагностували ураження важкими металами. Журналісти дізнались, у якому стані дружина очільника Головного управління розвідки.
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У якому стані Маріанна Буданова
Маріанна Буданова перебуває у лікарні, проте її життю нічого не загрожує.
Дружина Буданова лікується в Україні… Маріанна потребує спостереження лікарів,
– заявили джерела видання.
Раніше також зазначили, що дружина Кирила Буданова наразі завершує курс лікування, далі стан її здоров'я контролюватимуть лікарі.
Видання "РБК-Україна", посилаючись на джерела у спецслужбах, написало, у якому стані перебуває очільник розвідки. Зокрема, він не отруївся. У нього все в порядку зі здоров'ям.
"З ним усе гаразд, у нього нічого не виявили", – уточнило джерело.
Що відомо про отруєння дружини Буданова
- ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці написали, що дружину Кирила Буданова отруїли важкими металами. Після тривалого погіршення стану здоров'я її госпіталізували. Наразі вона перебуває в українській лікарні та потребує контролю лікарів. Адже у неї вже завершується курс лікування.
- Згодом журналісти, також посилаючись на дані джерел у силовому блоці, заявили, що Маріанна Буданова пройшла перший етап лікування.
- Співрозмовники видання також заявили, що дружина очільника розвідки невелика зростом з малою вагою, тож ознаки отруєння у неї проявились швидше. Потім отруєння підтвердилось ще у декількох співробітників розвідки. За даними джерела, "вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються".