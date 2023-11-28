В якому стані дружина Буданова після отруєння: ЗМІ дізналися деталі

Журналісти з посиланням на джерела у розвідці заявили, що дружину глави розвідки Кирила Буданова отруїли. Маріанна Буданова, найімовірніше, зазнала отруєння через їжу.

Відомо, що у неї діагностували ураження важкими металами. Журналісти дізнались, у якому стані дружина очільника Головного управління розвідки.

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У якому стані Маріанна Буданова

Маріанна Буданова перебуває у лікарні, проте її життю нічого не загрожує.

Дружина Буданова лікується в Україні… Маріанна потребує спостереження лікарів,

– заявили джерела видання.

Раніше також зазначили, що дружина Кирила Буданова наразі завершує курс лікування, далі стан її здоров'я контролюватимуть лікарі.

Видання "РБК-Україна", посилаючись на джерела у спецслужбах, написало, у якому стані перебуває очільник розвідки. Зокрема, він не отруївся. У нього все в порядку зі здоров'ям.

"З ним усе гаразд, у нього нічого не виявили", – уточнило джерело.

Що відомо про отруєння дружини Буданова