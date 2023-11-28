В якому стані дружина Буданова після отруєння: ЗМІ дізналися деталі

28 листопада 2023, 12:04
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Джерело:

NV

Журналісти з посиланням на джерела у розвідці заявили, що дружину глави розвідки Кирила Буданова отруїли. Маріанна Буданова, найімовірніше, зазнала отруєння через їжу.

Відомо, що у неї діагностували ураження важкими металами. Журналісти дізнались, у якому стані дружина очільника Головного управління розвідки. 

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У якому стані Маріанна Буданова 

Маріанна Буданова перебуває у лікарні, проте її життю нічого не загрожує.

Дружина Буданова лікується в Україні… Маріанна потребує спостереження лікарів,
– заявили джерела видання.  

Раніше також зазначили, що дружина Кирила Буданова наразі завершує курс лікування, далі стан її здоров'я контролюватимуть лікарі.

Видання "РБК-Україна", посилаючись на джерела у спецслужбах, написало, у якому стані перебуває очільник розвідки. Зокрема, він не отруївся. У нього все в порядку зі здоров'ям. 

"З ним усе гаразд, у нього нічого не виявили",  – уточнило джерело. 

Що відомо про отруєння дружини Буданова 

  • ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці написали, що дружину Кирила Буданова отруїли важкими металами. Після тривалого погіршення стану здоров'я її госпіталізували. Наразі вона перебуває в українській лікарні та потребує контролю лікарів. Адже у неї вже завершується курс лікування. 
  • Згодом журналісти, також посилаючись на дані джерел у силовому блоці, заявили, що Маріанна Буданова пройшла перший етап лікування. 
  • Співрозмовники видання також заявили, що дружина очільника розвідки невелика зростом з малою вагою, тож ознаки отруєння у неї проявились швидше. Потім отруєння підтвердилось ще у декількох співробітників розвідки. За даними джерела, "вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються".

Автор: Діана Квасневська