У якому стані енергосистема України

Станом на 7 ранку суботи, 26 лютого 2022 року, об'єднана енергосистема України працює стабільно. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Зокрема, Київська ГЕС перебуває під контролем Збройних сил України. Щоправда, наразі станція не працює, адже загроза атак не минула. Персонал перебуває в укритті. А от Київська ТЕЦ-6, дезінформацію про вибухи на якій поширювали в мережі, працює у штатному режимі.

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У Міненергетики також повідомили, що внаслідок бойових дій пошкоджено низку повітряних ліній та підстанцій. Станом на ранок 26 лютого від енергомережі відключено:

32 населених пункти у Чернігівській області,

53 населених пункти у Запорізькій області,

11 населених пунктів у Сумській області,

551 домогосподарство у сільській місцевості Одеської області.

Щойно активні бойові дії на території відповідних пошкоджень припиняться, технічний персонал оперативно відновить енергопостачання споживачам, запевнили у відомстві.

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