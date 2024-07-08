На якому важливому аеродромі пролунав вибух: військовий огляд від Світана

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області горів аеродром. Відомо, що на аеродромі базувалися Су-25, Ка-52, Мі-8, а також дивізіон С-300.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, оцінив атаку по аеродрому.

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Удар по аеродрому

За словами військового експерта, це чисто воєнний обʼєкт. Аеродром в Мелітополі росіяни використовують, як основну базу для вертольотів. А також, як оперативний аеродром для російських "сушок", з якого вони працюють по херсонському та запорізькому напрямках.

Якраз до 70 – 80 кілометрів дальності в одну та другу сторону. Їм просто зручно з цього аеродрому працювати,

– наголосив Роман Світан.

"Час підльоту приблизно до 20 – 30 хвилин, якщо літаком. Вертушкою ж тарахкотіти десь приблизно до години в один бік. Попри це вони використовують цей аеродром і, звісно, він для нас він є однією із "жирних цілей", – пояснив військовий експерт.

Він додав, що для ударів треба конкретний розклад щодо розташування літаків. Тобто ведеться інтенсивна та кропітка робота щодо інформації по розташуванню літаків: де стоять макети, а де справжні. У росіян дуже багато макетів, адже намагаються виманити наші дорогі ракети.

Однак удар по аеродрому відбувся й дальність дозволяє по ньому працювати.

Мінус "сушка"

7 липня на фронті знищили черговий російський штурмовик Су-25. Ворожий літак вдалось збити на Покровському напрямку.

Роман Світан зазначив, що є не так багато напрямків, по яких можуть працювати Су-25. Їм приходиться йти на гранично малих висотах. Тим часом дальності засобів перехоплення, які в нас зараз є і які нам передаються, – до 6 кілометрів.

"Відстрілювати літаки можуть із 7 – 8 кілометрів й при цьому ще треба кут атаки підібрати. Тобто кут підйому носа літака, щоб по конкретній балістичній траєкторії дійшла ракета й виконала бойову задачу", – пояснив військовий експерт.

Він додав, що на цих межах 6 – 7 – 8 кілометрів наші війська й перехоплюють.