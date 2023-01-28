Міністр оборони Італії припустив, у якому випадку може початися Третя світова війна

Очільник Міністерства оборони Італії наголосив, що припинення російської агресії – єдиний спосіб уникнути Третьої світової війни. Також він припустив, у якому саме випадку може розпочатись така війна.

На зустрічі з питань безпеки так званого розширеного Середземномор'я та війни Росії проти України, очільник Міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто назвав причини, через які може розпочатися Третя світова.

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У якому випадку може розпочатися Третя світова

Вітаючи свого паризького колегу Себастьєна Лекорню в Римі, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто сказав, що Третя світова може розпочатися тоді, коли російські танки будуть у Києві та на кордоні з Європою.

Третя світова війна може розпочатися, якщо російські танки прибудуть до Києва та на кордони Європи. Не дозволити їм приїхати – це єдиний спосіб зупинити це,

– зазначив Крозетто.

Невдовзі може з'явитися новий указ про допомогу Україні

Гвідо Крозетто також повідомив, що наступного тижня на світ може з'явитися новий указ про допомогу Україні.

Між Італією та Францією – спільні цінності, які зміцнюють спільне стратегічне бачення. Повна згода щодо обговорених тем, зокрема: відданість Україні, безпека в Середземному морі, європейська оборона та співпраця між збройними силами. Важливо, щоб Італія та Франція та збройні сили наших країн співпрацювали у плануванні нашої безпеки в майбутньому,

– сказав міністр.

Він наголосив, що безпека двох країн починається зі східного фронту – з того, що відбувається в Україні. Обидва міністри погодилися, що розв'язана Росією війна є найсерйознішою загрозою миру та стабільності європейського континенту з часів Другої світової війни.

Міністр оборони Франції, коментуючи підсумки зустрічі, підтвердив готовність просувати спільну програму військової підтримки України, захисту Середземномор'я від нових загроз і вивчення посилення можливостей спільного виробництва щодо оборони "земля-повітря".