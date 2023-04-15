Ще не Гітлер квітня 1945 року: російський опозиціонер описав стан Путіна

В Росії наростає страх щодо майбутньої поразки у війні проти України. Однак диктатор Владімір Путін ще всіляко намагається відкинути можливість поразки.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, оцінювати стан Путіна, звісно, можуть лише психіатри, які матимуть можливість клінічного спостереження за цим персонажем.

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Однак, на його думку, в Путіна є певні елементи зміненої свідомості. Він занурює себе у вигадану реальність.

Я думаю, тут є сюжет зміненої свідомості. Він щось собі навіює, а на виході отримуємо гримучу суміш – коли людина відчуває страх, але компенсує це зануренням себе у вигадану реальність. Це – справа психіатрів,

– зазначив Яковенко.

В російських політиків та пропагандистів теж є страх

Як наголосив Яковенко, по багатьох виступах російських пропагандистів та політиків, як і у Путіна, видно, що у них є страх через майбутню поразку у війні. Наслідком цього сталося максимально швидке ухвалення закону про електронні повістки.

Це дозволить загарбникам максимально швидко отримати під рукою "40-мільйонний резервуар" людей, яких можна буде постійно кидати на фронт. Адже в разі надходження повістки росіянин не зможе виїхати за кордон.

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До цього Путіну було все одно на те, що росіяни тікають. Йому не потрібна була така кількість населення. Він спокійно ставився до виїзду вчених, студентів, програмістів. А тепер – ні. Йому потрібне "гарматне м'ясо",

– розповів Яковенко.

Як вважає Яковенко, Путін ще не перебуває в стані Гітлера зразка 1945 року. Але диктатор може усвідомлювати, що кінець наближається. Хоч він намагається його відтягнути.

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