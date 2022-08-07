Без спеки, але з дощами: якою буде погода на День Незалежності
7 серпня 2022 , 12:15Читать новость на русском
Середня температура повітря у серпні сягатиме 20 – 25 градусів тепла. Однак на День Незалежності, 24 серпня, в деяких областях може бути холодніше.
Відповідно до прогнозу Gismeteo, можливі навіть опади. Зокрема у столиці.
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Що прогнозують синоптики
- У Києві 24 серпня очікують +18 градусів. Сонце виглядатиме з-за хмар, однак в цей день можливі невеличкі дощі.
- У Львові теж обіцяють +18 градусів. Прогнозують, що буде хмарно з проясненнями, але без опадів.
- Тепліша погода потішить жителів Півдня. Зокрема, в Одесі – +23 градуси, без опадів. Такий самий прогноз і для Запоріжжя.
- Рясні дощі накриють східні та центральні області. Наприклад, Харків та Дніпро. Стовпчики термометрів коливатимуться на рівні 18 – 20 градусів.
- У Кропивницькому теж падатиме дощ. Прогнозують +21.
В Укргідрометцентрі зазначали, що в останній місяць літа середня місячна температура повітря сягатиме 20 – 25 градусів тепла, в Карпатах 17 – 19 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.
Наприкінці місяця вже можливі заморозки на поверхні ґрунту. Це може бути скрізь, крім південної частини та більшості центральних областей.
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