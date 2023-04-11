Повені на Півночі та дощі на Заході: погода в Україні станом на 12 квітня

У середу, 12 квітня, погода в Україні буде хмарною. Попри це, весняному потеплінню таки бути.

Синоптики попереджають, що у більшості областей випадуть дощі. Втім, подекуди світитиме сонечко.

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Прогноз від Укргідрометцентру

У південній частині України слід очікувати туман. Вітер пануватиме східний, у західних областях – північний, 7-12 метрів за секунду.

Середня температура по Україні вночі становитиме 5-10 градусів тепла, у західних областях – 2-7 градусів тепла. Натомість вдень очікують 8-13 градусів тепла.

У південних областях та на Закарпатті повітря прогріється до 16 градусів тепла. Власне, у Карпатах вночі повітря опуститься до нуля, а вдень становитиме 2-7 градусів тепла.

У столиці 12 квітня теж литиме. Температура по області вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, вдень – 8-13 градусів.

Синоптики попереджають про повені

10 – 13 квітня на Десні в межах країни продовжиться ріст рівнів води на 1-20 сантиметрів за добу. Це зумовить затоплення заплави, територій ряду сіл, обтоплення сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у:

Новгород-Сіверському,

Корюківському,

Чернігівському,

Ніжинському районах Чернігівської області.

Водночас затопленню заплави на річці Снов у Корюківському районі Чернігівської області надали ІІ рівень небезпеки.

Крім того, 11 – 13 квітня на ділянці Дністра Галич – Заліщики продовжуватиметься підвищення рівнів води на 1,2 – 1,7 метра над поточними відмітками, без негативних наслідків.

Погода у містах

Київ – +10…+12

Ужгород – +12…+14

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +11...+13

Рівне – +10...+12

Житомир – +10...+12

Вінниця – +10...+12

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +10...+12

Суми – +11...+13

Полтава – +11...+13

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +10...+12

Харків – +11...+13

Погода в Україні станом на 12 квітня / Фото Укргідрометцентр