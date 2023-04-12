Дощі покинуть частину держави: якою буде погода в Україні 13 квітня

Погода у четвер, 13 квітня, обіцяє принести опади на значну територію України. Однак на відміну від попереднього дня на Заході держави у цей день світитиме сонце.

Також у цей день українців не турбуватимуть шалені пориви вітру. Його швидкість не перевищуватиме 10 метрів за секунду, що характеризується як свіжий вітер, від якого можуть на воді з'являтися хвилі та хитатися великі гілки дерев.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Окрім мінливої хмарності, на Заході України вдень 13 квітня варто очікувати температуру за вікном в межах від +12 до +16. При цьому найтеплішою погода буде на Львівщині.

Однак варто зауважити, що на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігатимемся значна снiголавинна небезпека. 3 рiвень, який їй присудили, передбачає частково несприятливі умови.

На Півночі ж у цей день, як і в інших областях України, падатимуть невеликі дощі. Також очікується хмарне з проясненнями небо. Температура тут буде трішки нижчою. Так, 13 квітня українці на своїх термометрах побачать позначки від +11 до +14. Однак зауважимо, що щодо частини територій Півночі на цей день є й гідрологічні попередження першого та другого рівня небезпеки.

На Сході України у четвер буде найхолодніше. Українцям варто очікувати температуру, яка вдень не опускатиметься нижче +10, та не підійматиметься вище +13. А також хмарне небо.

На Півдні температура повітря ж коливатиметься в межах +12…+14. У цій частині України 13 квітня небо буде хмарним, і лиш в тимчасово окупованому Криму варто очікувати серед хмар сонце.

Гідрологічні попередження 13 квітня

Також варто зауважити, що на Півночі України на Верхньому Дніпрі триватиме ріст рівнів води на 0,1–0,3 метра за добу з подальшим затопленням заплави, порушенням транспортного сполучення з низкою прирічкових сіл та частковим затопленням окремих населених пунктів водами Дніпра та Сожу у Чернігівському районі Чернігівської області.

Також ріст рівнів води на 2–20 сантиметрів за добу очікується на Десні в межах Чернігівської області. Це супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському, Ніжинському районах Чернігівської області.

На річці Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області.

Також поступовий ріст рівнів води на 1–5 сантиметра за добу продовжуватиметься на нижніх ділянках Десни у Київській області.

На ділянці Днiстра Галич – Залiщики 13 квiтня продовжуватиметься пiдвищення рiвнiв води на 1,2–1,7 метра над поточними вiдмiтками. Однак це не принесе негативних наслiдкiв.



Гідрологічні попередження 13 квітня / Карта Укргідрометцентру

Погода у містах України

Київ – +11…+13

Ужгород – +13…+15

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +13…+15

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +13…+15

Рівне – +12...+14

Житомир – +11...+13

Вінниця – +13…+15

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +12...+14

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +10...+12

Харків – +11...+13



Погода в Україні 13 квітня / Карта Укргідрометцентру