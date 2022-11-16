Україну може вкрити снігова ковдра: прогноз погоди на 17 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в четвер, 17 листопада буде майже зимовою. Температура повітря суттєво знизиться, а над Україною кружлятимуть перші сніжинки.
Середня добова температура становитиме +1…-1 градус. Небо над більшою частиною України затягнуть хмари. Обіцяють перший сніг з дощем.
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За даними синоптиків, сніжитиме аж до вечора. Фахівці зауважили, що не варто лякатися аномальних похолодань. Погода, яку прогнозують 17 листопада, – абсолютно нормальна та звична для цього сезону в Україні.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко заявила, що у Києві сніжитиме. На дорогах прогнозують ожеледицю. Максимально повітря в українській столиці прогріється до +2 градусів.
17-го листопада в Україні циклон з атмосферними фронтами, який переміщується з південного заходу Європи, зумовить опади у вигляді дощу та мокрого снігу, ймовірне налипання мокрого снігу,
– заявила синоптикиня.
Вона наголосила, що в Україну прийшли синоптичні дедлайни. Потрібно утеплятися та дотримуватися правил економії електроенергії.
Прогноз погоди у містах України 16 листопада
Ужгород – +3...+7
Львів – -1...+2
Івано-Франківськ – -1...+5
Тернопіль – -2...+4
Чернівці – +0...+4
Хмельницький – -3...+5
Луцьк – -2...+1
Рівне – -2...+1
Житомир – -2...+1
Вінниця – -2...+5
Одеса – +5...+11
Миколаїв – +3...+9
Херсон – +3...+9
Сімферополь – +8...+14
Кропивницький – +1...+7
Черкаси – 0...+5
Чернігів – -3...0
Суми – -3...0
Полтава – -1...+4
Дніпро – +2...+8
Запоріжжя – +5...+9
Донецьк – +3...+8
Луганськ – +2...+9
Харків – -2...+4
Київ – -2..+1
Прогноз погоди на 17 листопада / Фото Укргідрометцентру