Дощі оминуть лише декілька областей: прогноз погоди в Україні на 18 квітня

Погода в Україні в вівторок, 18 квітня обіцяє принести опади ледь не у кожен куточок держави. Однак варто зауважити, що суттєвими вони не будуть.

Дощі оминуть лише Схід України. Лише мінливу хмарність варто очікувати у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

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Прогноз погоди від Укргідрометцетру

Загалом 18 квітня мінлива хмарність очікується по всій Україні. Щодо вітру, то у західних та північних областях його швидкість сягатиме 5–10 метрів на секунду. Натомість на Півдні та Сході він буде дещо сильнішим та сягатиме до 12 метрів за секунду, що характеризується як сильний вітер.

Щодо температури повітря, то на Заході та Півночі України у вівторок варто очікувати показники на термометрах від +12 до +16. При цьому у Карпатах, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей, зберігатимемся значна снiголавинна небезпека, якій присвоїли 3 рiвень небезпеки.

На Сході ж день вівторка починатиметься дещо тепліше, однак несуттєво. Там на українців очікує температура від +13 до +16.

На Півдні 18 квітня буде найтепліше. Доба цього дня розпочнеться з +6, а вдень повітря прогріється від 14 аж до +19.

Гідрологічні попередження 18 квітня

У вівторок, як і напередодні, на подекуди формуватиметься максимальний рівень весняного водопілля з:

утриманням затоплення заплави,

порушенням транспортного сполучення,

обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення,

частковим затопленням окремих населених пунктів,

можливим початковим затопленням житлових будинків в ряді прирічкових сіл.

Третій рівень небезпеки оголошено у районах Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областе. Другий рівень небезпеки з можливим початковим затопленням заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища оголосили у низці прирічкових населених пунктів у Запорізькій області.

Також зазначимо, що на Десні в межах Чернігівської області продовжиться ріст рівнів води на 2-15 сантиметрів за добу. А на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження підвищення рiвнiв води на 0,1–0,5 метра над поточними рiвнями.

На Заході, у прирiчкових населених пунктах Волинської областi, збережеться рiвень затоплення сільгоспугідь та господарських споруд. Досягнення вiдмiтки затоплення сільгоспугідь та господарських споруд можливе й у Сарненському районi Рiвненської областi.



Гідрологічні попередження / карта Укргідрометцентру

Температура у великих містах України

Київ – +13…+15

Ужгород – +14…+16

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +13…+15

Рівне – +12…+14

Житомир – +12…+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +15…+17

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +14…+16

Суми – +13...+15

Полтава – +12...+14

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +14...+16

Харків – +13...+15



Погода по Україні 18 квітня 2023 року / Карта Укргідрометцентру