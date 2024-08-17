В деяких регіонах сильна спека, але чи очікувати дощі: прогноз погоди в Україні на 18 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в неділю, 18 серпня, обіцяє принести із собою мінливу хмарність. Синоптики прогнозують, що опадів не буде, однак на частині території країни все ж варто очікувати на короткочасний дощ.
Так, фахівці передбачають, що в більшості регіонів України буде сухо. До того ж, варто очікувати на теплу, а місяцми спекотну погоду.
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Погода в Україні 18 серпня
Так, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність, без опадів.
"Лише в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза", – повідомили синоптики.
Вітер буде переважно південно-східний зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
Температурні показники вночі триматимуться на позначці +14 – +19, на півдні країни до 22 градусів тапла. Вдень очікується від 29 до 34 градусів тепла. Синоптики прогнозують, що в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях місцями буде сильна спека в межах 35 – 36 градусів тепла. А ось Карпатах очікуться від +22 – +27.
Погода в обласних центрах
- Київ +31...+33
- Ужгород +30...+32
- Львів +29...+31
- Івано-Франківськ +30...+32
- Тернопіль +30...+32
- Чернівці +30...+32
- Хмельницький +31...+33
- Луцьк +29...+31
- Рівне +29...+31
- Житомир +31...+33
- Вінниця +31...+33
- Одеса +29...+31
- Миколаїв +34...+36
- Херсон +34...+36
- Сімферополь +31...+33
- Кропивницький +32...+34
- Черкаси +34...+36
- Чернігів +30...+32
- Суми +30...+32
- Полтава +31...+33
- Дніпро +32...+34
- Запоріжжя +31...+33
- Донецьк +30...+32
- Луганськ +28...+30
- Харків +31...+33