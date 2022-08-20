Серпневий день буде приязним до людей: прогноз погоди в Україні на 21 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 20 серпня, буде сухою та спекотною. Масштабних опадів не прогнозують, температуних рекордів – теж.
Середня денна температура становитиме +26...+28 градусів. Найпрохолодніше буде на Заході. Найтепліше – на Сході.
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Опадів у більшості областей України не прогнозують. Дощитиме у Чернігівській, Харківській та Сумській областях.
У Києві температура повітря прогріється до +25...+27 градусів. Окрім того, в українській столиці дощитиме.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко розповіла, що 21 серпня погода в Україні буде по-справжньому літньою. Українська синоптикиня зауважила, що максимальна денна температура становитиме +24...+29 градусів.
Дощі, як видно з прогностичної карти, ймовірні в Карпатах, на Закарпатті, у північних областях, подекуди в центральних областях, можуть локально торкнутися Харківщини, півдня Криму,
– заявила Діденко.
Погода в містах України 21 серпня
Ужгород – +29...+31
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +25...+27
Вінниця – +26...+28
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +26...+28
Суми – +25...+27
Полтава – +26...+28
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +28...+30
Харків – +26...+28
Київ – +25...+27
Прогноз погоди на 21 серпня / Фото Укргідрометцентру