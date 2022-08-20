Серпневий день буде приязним до людей: прогноз погоди в Україні на 21 серпня

20 серпня 2022 , 17:54
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у неділю, 20 серпня, буде сухою та спекотною. Масштабних опадів не прогнозують, температуних рекордів – теж.

Середня денна температура становитиме +26...+28 градусів. Найпрохолодніше буде на Заході. Найтепліше – на Сході.

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Опадів у більшості областей України не прогнозують. Дощитиме у Чернігівській, Харківській та Сумській областях. 

У Києві температура повітря прогріється до +25...+27 градусів. Окрім того, в українській столиці дощитиме. 

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко розповіла, що 21 серпня погода в Україні буде по-справжньому літньою. Українська синоптикиня зауважила, що максимальна денна температура становитиме +24...+29 градусів.

Дощі, як видно з прогностичної карти, ймовірні в Карпатах, на Закарпатті, у північних областях, подекуди в центральних областях, можуть локально торкнутися Харківщини, півдня Криму,
– заявила Діденко.

Погода в містах України 21 серпня

Ужгород – +29...+31

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +25...+27

Вінниця – +26...+28

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +26...+28

Суми – +25...+27

Полтава – +26...+28

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +28...+30

Харків – +26...+28

Київ – +25...+27


Прогноз погоди на 21 серпня / Фото Укргідрометцентру

Автор: Мар'яна Бекало