Лише три області оминуть дощі: прогноз погоди в Україні на 22 квітня

Погода у суботу, 22 квітня, перейме дощову естафету. Синоптики прогнозують опади ледь не у кожному куточку держави, які оминуть Житомирську, Київську та Чернігівську області.

Однак українцям не варто очікувати злив, під якими згинатимуться парасолі. Дощі будуть неістотними, подекуди короткочасними.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то подекуди вона буде дещо теплішою, ніж попереднього дня. Так, на Сході України вдень варто очікувати на стовпчиках термометрів від +10 до +12.

На Заході ж найнижчу температуру 22 квітня можна буде зафіксувати на рівні +13, і підніметься вона максимально до +17. Варто зауважити також, що попри те, що на календарі уже минула середина весни, подекуди у Карпатах зберігається значна снiголавинна небезпека. Їй призначили 3 рівень і її варто очікувати на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.

На Півночі України субота порадує громадян весняними +13…+16. Окрім того, що подекуди не буде опадів, також не турбуватиме сильний вітер. Він розвиватиме максимальну швидкість до 10 метрів за секунду.

22 квітня Південь України покинуть грози, на місце яких прийдуть невеликі дощі. Температура за вікном впродовж дня коливатиметься від +12 до +16.

Температура у великих містах України

Київ – +14...+16

Ужгород – +15...+17

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +14...+16

Рівне – +14...+16

Житомир – +13...+15

Вінниця – +14...+16

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +14...+16

Суми – +14...+16

Полтава – +13...+15

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +10...+12

Харків – +10...+12



Прогноз погоди в Україні на 22 квітня / Карта Укргідрометцентру