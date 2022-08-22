Спекотно та дуже сонячно: прогноз погоди в Україні на 23 серпня

Погода в Україні у вівторок, 23 серпня, буде спекотною, сухою та сонячною. Лише на Заході прогнозують грози.

Парасольку при виході з дому рекомендують взяти жителям Львова, Луцька, Тернополя, Івано-Франківська, Чернівців та Ужгорода. В усіх інших куточках України упродовж дня світитиме сонце.

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Найтепліше буде на Сході. Зокрема, у Харкові, Луганську та Донецьку температура повітря прогріється до +34 градусів. За даними синоптиків, на Заході буде трішки прохолодніше. Там обіцяють +27...+29 градусів.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко також зауважила, що на День Державного Прапора в Україні сухо та спекотно.

23 серпня, на День Державного Прапора України, погода буде сонячною та спекотною. Особливість завтрашнього дня – сильний вітер південно-східного напрямку завіватиме у східних та центральних областях,

– заявила Діденко.

Погода в містах України 23 серпня

Ужгород – +29...+31

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +29...+31

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +29...+31

Вінниця – +29...+31

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +29...+31

Суми – +30...+32

Полтава – +30...+32

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +32...+34

Луганськ – +32...+34

Харків – +32...+34

Київ – +29...+31



Прогноз погоди на 23 серпня / Фото Укргідрометцентру