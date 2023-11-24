Прийде потепління й "накриють" дощі: прогноз погоди на 24 листопада

Українці вже змогли помилуватися зимовою казкою. Водночас осінь ще нагадає про себе. В Україну прямує потепління. Температура повітря знову підійметься вище нуля.

У більшості областей України прогнозують дощі. Зокрема, вони "накриють" західні та північні області. Окрім того, можливий мокрий сніг. Коли виходите з дому, не забудьте захопити парасольку.

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Після декількох морозяних днів в Україну прийде потепління. Середня денна температура на території країни становитиме +3...+5 градусів. Середня нічна – 0...+2.

Якою буде погода у Києві

У Києві прогнозують дощ. Температура повітря прогріється до +3...+5 градусів. Вночі в українській столиці сніжитиме.

Попереду – останній тиждень осені. Провести його варто за переглядом улюблених осінніх фільмів, теплими зустрічами й моментами, які запам'ятаються назавжди.

Погода в обласних центрах України

Київ +3...+5

Ужгород +3...+5

Львів +4..+6

Івано-Франківськ +4...+6

Тернопіль +4...+6

Чернівці +4...+6

Хмельницький +4...+6

Луцьк +3...+5

Рівне +3...+5

Житомир +3...+5

Вінниця +5...+7

Одеса +9...+11

Миколаїв +8...+10

Херсон +8...+10

Сімферополь +10...+12

Кропивницький +4...+6

Черкаси +5...+7

Чернігів +3...+5

Суми +3...+5

Полтава +3...+5

Дніпро +4...+6

Запоріжжя +7...+9

Донецьк +2…+4

Луганськ +1...+3

Харків +2...+4



Прогноз погоди на 24 листопада / Укргідрометцентр