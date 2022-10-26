Осіння погода буде лагідною до українців: прогноз на 27 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 27 жовтня, буде помірно теплою та сонячною. Масштабних опадів не прогнозують.
Найтепліше буде на Закарпатті та Буковині. Там температура повітря прогріється до +16 градусів.
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Найпрохолодніше буде у Сумах. Там температура повітря прогріється лише до +11 градусів. Незначні опади прогнозують у таких областях:
- Чернігівській;
- Сумській;
- Харківській;
- Луганській,
- Донецькій.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко – українська синоптикиня – зауважила, що тепло 27 трохи розганятиме вітер. Подекуди мрячитиме.
У Києві у четвер температура повітря становитиме +12 градусів, по відчуттях буде трохи холодніше, бо - рвучкий часом вітер. Одягайтеся тепліше,
– застерегла синоптикиня.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +16
Львів – +14
Івано-Франківськ – +15
Тернопіль – +14
Чернівці – +16
Хмельницький – +13
Луцьк – +13
Рівне – +13
Житомир – +13
Вінниця – +15
Одеса – +16
Миколаїв – +15
Херсон – +14
Сімферополь – +14
Кропивницький – +13
Черкаси – +13
Чернігів – +12
Суми – +11
Полтава – +12
Дніпро – +13
Запоріжжя – +14
Донецьк – +12
Луганськ – +11
Харків – +12
Київ – +12