Сходу та Півдню підготуватись до дощу: прогноз погоди в Україні на 29 квітня

Погода в Україні у суботу, 29 квітня, буде сонячною та сухою майже по всій території нашої держави. Дощу слід остерігатися лише жителям Півдня та Сходу.

Наша держава надзвичайно велика, саме тому погода відрізняється у регіонах. Власне, жителі центральних, північних та західних областей можуть видихнути з полегшенням 29 квітня та менше турбуватись про наявність парасольки при собі.

Дивіться також Якої погоди чекати українцям у травні: синоптики неабияк здивували прогнозом

Ситуація по регіонах

Синоптики попереджають, що на Сході та Півдні будуть часом помірні, а місцями навіть шквальні дощі. Зокрема, йдеться про Херсонську, Дніпропетровську та Запорізькі області. Окрім того, на Донеччині та Луганщині можливий місцями туман.

На решті території – на Півночі, Заході та у Центрі – без опадів. Разом з тим відомо, що температура вночі коливатиметься від 0 до 6 градусів тепла, а вдень – від 10 до 15 градусів за Цельсієм.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, у західних областях – південно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях місцями пориви від 15 до 20 метрів на секунду,

– йдеться в повідомленні.

Окремо згадаємо про столицю. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів. Також боятися, що піде дощ, жителям серця нашої країни – не варто.

Температура в найбільших містах

Київ – +13...+15

Ужгород – +12...+14

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +11...+13

Рівне – +12...+14

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +12...+14

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +12...+14

Харків – +13...+15



Погода по Україні 29 квітня / Карта Укргідрометцентру