Сходу та Півдню підготуватись до дощу: прогноз погоди в Україні на 29 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 29 квітня, буде сонячною та сухою майже по всій території нашої держави. Дощу слід остерігатися лише жителям Півдня та Сходу.
Наша держава надзвичайно велика, саме тому погода відрізняється у регіонах. Власне, жителі центральних, північних та західних областей можуть видихнути з полегшенням 29 квітня та менше турбуватись про наявність парасольки при собі.
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Ситуація по регіонах
Синоптики попереджають, що на Сході та Півдні будуть часом помірні, а місцями навіть шквальні дощі. Зокрема, йдеться про Херсонську, Дніпропетровську та Запорізькі області. Окрім того, на Донеччині та Луганщині можливий місцями туман.
На решті території – на Півночі, Заході та у Центрі – без опадів. Разом з тим відомо, що температура вночі коливатиметься від 0 до 6 градусів тепла, а вдень – від 10 до 15 градусів за Цельсієм.
Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, у західних областях – південно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях місцями пориви від 15 до 20 метрів на секунду,
– йдеться в повідомленні.
Окремо згадаємо про столицю. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів. Також боятися, що піде дощ, жителям серця нашої країни – не варто.
Температура в найбільших містах
- Київ – +13...+15
- Ужгород – +12...+14
- Львів – +12...+14
- Івано-Франківськ – +12...+14
- Тернопіль – +11...+13
- Чернівці – +12...+14
- Хмельницький – +11...+13
- Луцьк – +11...+13
- Рівне – +12...+14
- Житомир – +12...+14
- Вінниця – +12...+14
- Одеса – +13...+15
- Миколаїв – +14...+16
- Херсон – +14...+16
- Сімферополь – +13...+15
- Кропивницький – +12...+14
- Черкаси – +12...+14
- Чернігів – +12...+14
- Суми – +12...+14
- Полтава – +12...+14
- Дніпро – +13...+15
- Запоріжжя – +14...+16
- Донецьк – +10...+12
- Луганськ – +12...+14
- Харків – +13...+15