В Україні оголосили штормове попередження: де вируватиме рвучкий вітер

У неділю, 5 листопада, погода буде по-осінньому примхливою. У низці областей прогнозують пориви вітру. У деяких регіонах навіть повідомляють про небезпеку.

Лагідна осіння погода взяла вихідний. У всіх областях України прогнозують дощі. У ніч на 5 листопада зливи накриють Вінницьку та Житомирську область, а вдень – Закарпаття.

Зверніть увагу Зима – вже біля порога: чи будуть у листопаді морози та сніг

Середня денна температура становитиме +14...+16 градусів. Уночі стовпчики термометра опустяться до +11...+13 градусів.

Жителів яких областей повідомляють про загрозу

В Укргідрометцентрі попередили, що вдень у західних та в північно-східних областях пориви вітру досягнуть 17 – 22 метрів за секунду. Там оголосили жовтий (І) рівень небезпеки. Тим часом на території Одеської області пориви вітру становитимуть аж 25 – 27 метрів за секунду. Жителів області повідомили про помаранчевий (ІІ) рівень небезпеки.

Зауважте! Перша половина листопада буде відносно теплою. Упродовж декількох днів навіть можуть зафіксувати температурні рекорди. Зима наразі не збирається вступати у свої права. Морози не вдарять, снігу також не прогнозують.