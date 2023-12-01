Сюрприз від зими: якою буде погода в Україні на Новий рік

Грудень в Україні буде доволі прохолодним. Усе через Сибірський антициклон, який зачепить, зокрема, наші території.

Прогнозують, що температура суттєво опуститься вже в перші дні грудня. Омине значне похолодання лише південні області та Закарпаття.

Зверніть увагу Грудень здивує: коли в Україні почнеться істотне зниження температури

Водночас на Новий рік можливе раптове потепління. Зокрема, воно може навіть призвести до відлиги. Деталі розповів синоптик Ігор Кібальчич. Він зауважив, що більша частина грудня буде прохолодною. Вшкварять морози. Вони триватимуть фактично до Нового року. Тим часом на самі свята температура повітря зросте.

Як результат, температура може підвищитись аж до відлиги, зокрема, і на Новий Рік. Отже, середньомісячна температура у південних та східних областях може перевищити кліматичну норму на 1 – 2 градуси; у західних, північних і центральних областях вона скоріше за все виявиться нижчою за норму на 1 – 3 градуси,

– мовиться у повідомленні.

Саме тому насолоджуватися зимовою казкою варто вже й зараз. Зокрема, можна переглянути улюблені зимові фільми або вирушити гуляти засніженими вулицями.