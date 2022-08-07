Наступати взимку важче, – військовий оглядач припустив, як окупанти воюватимуть у холодну пору

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони вважають, що війна в Україні навряд чи закінчиться цьогоріч. Бойові дії можуть тривати і взимку.

Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала. Експерти вважають, що погодні умови можуть суттєво вплинути на бойові дії.

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Як зима вплине на окупантів

Як зазначив Бочкала, в історії були випадки, коли росія користувалася зимою, аби отримати перевагу на полі бою. Зокрема, йдеться про війну з Наполеоном у 1812 році та про Другу світову війну.

Роман Бочкала Військовий оглядач Зима змінювала акценти у війні і стримувала наступальні дії ворога. Але зараз є одна відмінність. Тоді росія захищалася у складі СРСР чи ще за часів російської імперії. А зараз росія хоче наступати. Наступати взимку важче. І важче якраз буде росіянам, аніж нам.

Журналіст зазначив, що війна у холодну пору року буде дуже важкою. Однак, на його думку, росіяни взимку не наважаться на наступ.

Загроза з боку росіян

Військовий оглядач вважає, що натомість російські загарбники будуть усіляко створювати інші проблеми українцям.

Вони будуть десь закривати кран, не пускати газ чи щось подібне. Я впевнений, що вони не поцураються знищувати українські ТЕЦ,

– наголосив він.

Бочкала додав, що росіяни намагатимуться залишити людей без опалення і максимально погіршити ситуацію в Україні не тільки у військовому, а й в соціальному сенсі.

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