На чию користь зима: військовий оглядач припустив, якою буде ситуація на фронті

Окупанти сподіваються, що взимку сповільниться контрнаступ захисників. Зважаючи на підготовку російської армії, зима може грати на боці української армії.

Про це для 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він зазначив, що окупанти мерзнутимуть в окопах, без зимової форми та одягу.

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Зимову форму окупантам можуть шити в Північній Кореї. Проте військовий оглядач зазначив, що це ще питання, чи доїде вона до позицій – гроші на форму можуть осісти в кишенях і солдати залишаться без оснащення.

Стосовно можливості ведення бойових дій взимку, то питання, чи буде дощ, сніг, мокрий сніг. Якщо це все буде, то броньована техніка не зможе просуватися по полях. Бойові дії зводяться до контролю доріг, – пояснив Попович.

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