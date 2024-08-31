Навіть грошей додасть: навіщо Путін їде в Монголію, яка мала б його заарештувати

Російський президент Владімір Путін збирається до Монголії, яка ратифікувала Римський статут й повинна була б заарештувати його. Однак цього ніхто робити не буде.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він пояснив, з якою метою глава Кремля насправді їде до Монголії.

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Основна мета візиту

Зараз Кремль займається розв'язанням економічних проблем й розширенням своїх спроможностей серед країн Азії. Тож візит Путіна до Монголії це не просто демонстрація того, що на тлі Курської операції він роз'їжджає.

Росія починає розширювати свою присутність у країнах Азії, але це якраз конкурентне поле із Китаєм. Монголія розширює список країн, з якими буде співпрацювати Путін в енергетичному секторі,

– зазначив Клочок.

Російський президент буде переконувати монголів, він їм навіть дасть гроші, щоб запустити проєкт "Сила Сибіру – 2", який Китай поки що не сприймає. Але для Росії це якраз посилення енергетичної залежності Китаю.

Адже зараз Захід демонструє Китаю, мовляв, якщо ви не тиснутимете на Росію, то ми з вами співпрацювати більше ніж нині не будемо й ви потрапите в залежність від Росії,

– мовив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

За його словами, основна мета візиту – нарощування співпраці з Монголією і присутності Росії у країнах Центральної та Середньої Азії, про затримання не йдеться.