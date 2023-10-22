Військові можуть розмовляти як захочуть, – Ярина Чорногуз про мовне питання на фронті

У соцмережах часто апелюють, що військовослужбовці використовують російську мову. Втім, поетеса й захисниця Ярина Чорногуз наголосила, що так говорити дуже безвідповідально.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Пані Ярина також розповіла, яким шляхом суспільство має українізуватися.

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Якою мовою "повинні" говорити військові

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад 600 діб, проте у мережі й досі постійно з'являються суперечки через мовне питання. Захисниця Ярина Чорногуз пояснила, що українізація – це еволюційний процес. Звісно, усім хотілося б, щоб цей процес рухався зі швидшими темпами. Тому військовослужбовиця радить суспільству впроваджувати українську мову на рівні сімей.

"Мене прикро, що є люди, які досі шукають виправдання, чому вони самі говорять російською мовою та навчають дітей нею розмовляти. Переважно це ті, хто виріс у зросійщених містах, які колись винищили та насадили там російську мову, Носитися з тим, що російська належить Україні… та не належить. Вона тут насаджена тими методами, які ми зараз бачимо", – пояснила Ярина.

Разом з тим, вона наголосила, що звинувачувати військовослужбовців у тому, що вони говорять російською – безглуздо. Захисниця пояснила, що на фронті взагалі некоректно акцентувати на тому, хто і якою мовою говорить. За словами Ярини, серед військових багато україномовних і російськомовних, проте на фронт вони прийшли не вирішувати мовне питання, а боронити країну від ворога.

Це – дуже безвідповідально так казати. Тому що військові, які прийшли воювати за Україну, можуть розмовляти якою захочуть мовою. Там рахувати, хто якою мовою говорить, – взагалі некоректно. Серед військових – дуже багато україномовних. Багато таких, які хочуть, аби їхні діти виростали україномовними. Але коли ми вже туди прийшли, мова ролі великої не грає. Сьогодні ти є, завтра тебе немає,

– наголосила Ярина Чорногуз.

Захисниця також заявила, що це вибір і відповідальність кожного військового, якою мовою говорити. Разом з тим, відповідальність суспільства – робити так, аби жертва кожного захисника не була марною. Як пояснила Ярина, "якщо далі всі розмовлятимуть російською, то мине 10 років, й лінія проходитиме вже по Дністру". До прикладу вона наводить Литву і Латвію, які дуже добре зрозуміли, чим закінчується російська мова.

В Україні проаналізували, де найчастіше порушують мовний закон

Уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення і до початку жовтня надійшло понад 3 000 скарг щодо порушення мовного закону. За його словами, найбільше повідомлень стосується мови інтернет-представництв, обслуговування, реклами та вивісок.

Також досить часто порушували мовне питання під час освітнього процесу, у медичних закладах та органах влади. Скарги надходили й щодо вживання російської мови у медіа та сфері культури.

Що стосується міст, то Кремінь повідомив, що найбільше заяв про порушення мовного закону отримали у Києві. Друге місце посіла Харківська область, а за нею – Одеська, Дніпропетровська і Київська області.