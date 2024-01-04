Є два варіанти: з якою періодичністю росіяни обстрілюватимуть Україну

Зважаючи на відновлення ракетних ударів по Україні, виникає питання, як часто російські окупанти можуть їх завдавати? Але питання поставлене не зовсім коректно і ось чому.

Російські окупанти можуть надалі використати два сценарії ударів.

До теми 3 причини, чому останні масовані атаки по Україні є провалом для Кремля

Ресурс у ворога не безмежний

Перший сценарій – це продовження масованих ударів комбінованою складовою, як і в минулі дні. Однак у такому випадку їхній ресурс вичерпається вже через 4 – 5 такого рівня інтенсивності ударів.

При цьому з урахуванням використання авіаційної та згодом морської складової для ударів паузи між цими ударами становитимуть 72 години і більше, що зростають у міру виснаження.

З іншого боку, російське командування може перейти на сценарій травня – червня 2023 року. Тоді завдавали ударів обмеженим боєкомплектом – по 15, 20, 30 ракет – але практично щоночі або кожні 2 – 3 дні.

У такому разі нинішнього потенціалу їм може вистачити від 10 (за використання максимум 30 ракет) до 20 (за використання щонайменше 15 ракет) ударів. Тобто якщо вони перейдуть на мінімальний показник БК, то виведуть системність ударів до півтора місяця з періодичністю 48 годин.

І не забуваємо про безперервне виробництво.

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З іншого боку, не думаю, що вони настільки виснажуватимуть свій боєкомплект. Тобто це означає, що навіть при використанні сценарію з мінімальним БК їх потенціал не зможе витягнути системність більшу, ніж була у травні – червні 2023. Росіянам просто не вистачить ресурсу.