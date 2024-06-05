Китай просуває "свій мир" та не братиме участь в Глобальному саміті: що кажуть у МЗС України

Китай відмовляється брати участь у швейцарському Саміті, а також наполягає на своїй "мирній формулі". МЗС України відреагувало на нещодавні заяви та дії Пекіна.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що чим більше країн підтримає "Консенсус із шести пунктів" – китайську "мирну формулу" – тим світлішими будуть перспективи. У Києві взяли до уваги відповідну позицію, але наголошують на власній стратегії.

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Дискусія між Китаєм та Україною

Як зазначають у Міністерстві закордонних справ України, саме наша держава повинна визначати, яким має бути мир, адже від початку війни з Росією зазнає страждань та непровокованої агресії.

Київ переконує, що наразі єдиною справедливою основою для досягнення миру є формула, запропонована президентом Володимиром Зеленського. Це список з десяти пунктів, що передбачає забезпечення:

радіаційної та ядерної безпеки;

продовольчої безпеки;

енергетичної безпеки;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидія екоциду;

недопущення ескалації;

фіксацію закінчення війни.

Саме питання ядерної, продовольчої безпеки, а також викрадення дітей і обміну полоненими будуть основними на Глобальному саміті миру у Швейцарії, що відбудеться 15 і 16 червня. Пекін відмовився брати участь в заході через те, що Україна не запросила росіян.

Міністр Ван Ї спробував виправдати відмову Китаю від участь в Саміті тим, що, мовляв, у світі відбувається чимало конференцій. За словами посадовця, Пекін сам повинен вирішувати, де йому слід брати участь, а де – ні.

Участь у Саміті миру високого представника КНР могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності,

– коментує українське МЗС.

Водночас Київ вважає, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням – зокрема, взяти участь в мирному Саміті. Важливо, що Китай якраз-таки неодноразово декларував повагу до територіальної цілісності України.

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Видання Financial Times припускало, що під час візиту до Пекіна Путін особисто просив президента КНР Сі Цзіньпіна не брати участь у Глобальному саміті миру. Загалом Сі та Путіна уже чотири рази зустрічались від початку повномасштабного вторгнення.

На думку українського МЗС, делегація від Пекіна у Швейцарії засвідчила: Китай дотримується декларованого нейтралітету та справді готовий боротися за мир.