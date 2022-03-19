Якщо чуєте гул літаків без сирен – працюють наші, – ЗСУ дніпрянам

Жителів Дніпропетровської області попередили щодо ймовірного гулу літаків над регіоном. Якщо чути гул, але немає тривоги – працюють українські Повітряні сили.

Небо Дніпропетровщини під контролем ЗСУ

Повітряне командування "Схід" повідомило, що небо Дніпропетровщини під контролем підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України.

До речі ППО на Дніпропетровщині збила дві ракети, на Харківщині – безпілотник

Небо Дніпропетровщини під контролем підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України. Якщо Ви чуєте гул літаків в небі й при цьому не звучить сирена тривоги, будьте впевнені – це працює авіація Повітряних Сил,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що станом на ранок 19 березня Росія у війні проти України втратила 95 літаків та 115 гелікоптерів.

Також наші війська знищили 17 ворожих безпілотників та ще 44 засоби ППО.

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