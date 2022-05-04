Якщо люди повертаються з мітингу, то покаліченими, – волонтерка з Херсона

Мешканці Херсона попри окупацію виходили з українською символікою на протести. Нарізі мітинги не є такими масовими як на початку війни.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла волонтерка з Херсону Ірина Саліхова. Вона зазначила, що учасників та організаторів мітингів окупанти ловлять по домівках і на акціях.

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"Ці люди часто зникають і нечасто повертаються. Якщо повертаються, то зламані морально й покалічені фізично після чотирьох чи п'яти днів допитів", – сказала Ірина.

Стріляють у натовп мітингувальників

За словами волонтерки, один з останніх мітингів у Херсоні розігнали силою. Росіяни кидали світло-шумові гранати, стріляли вже не у повітря, а по натовпу. Окупанти серйозно поранили чотирьох людей.

Серед них також жінка з розривом легень, тому що у неї якраз потрапила граната,

– сказала волонтерка.

Росіяни не випускають людей

Ірина зазначила, що у Херсоні є дуже багато містян, які принципово не хочуть виїжджати або мають проблеми з родичами чи з роботою тощо. Проте щодня намагаються виїхати тисячі людей і їх просто не пропускають через блокпости.

"Власне, так було, коли їхали ми. Вивозили мою маму. Вона з інвалідністю і я просто вже в якийсь момент не змогла привозити їх у Херсон ліки. Коли їхали ми, то в колоні було, мабуть, понад тисячу машин. Три дні ми простояли між третім та четвертим блокпостами й нас не хотіли ні пускати у Херсон, ні випускати з окупованої території", – сказала Ірина.

Вона додала, що з сім'єю кілька днів їздила між блокпостами й просила, щоб їх випустили. Жінка показувала всі можливі довідки, призначення на лікування, але окупанти не реагували. Ірина розповіла, що навіть коли були автомобілі з вагітними жінками або тими, що мали немовлят, то їх теж не випускали.

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