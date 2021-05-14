Якщо Медведчук програватиме у суді, Росія може посилити обстріли, – військовий експерт

Вже понад місяць говорять про загрозу вторгнення та широкомасштабного наступу Росії на Україну. Однак для цього має бути й сприятлива інформаційна база. Боротьба української влади з маріонетками Кремля дуже дратує Володимира Путіна.

Ймовірно, ця невдоволеність Росії може стати причиною наступу на Україну, про який всі говорять. Мовиться про підозру у держзраді Віктору Медведчуку.

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Якщо пан Медведчук почне програвати в судах і його провину в держзраді доведуть на судовому слуханні – Росія може посилити обстріли як політичний тиск на Україну,

– зауважив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, Кремль намагатиметься нанести Україні якомога більше втрат, щоб та пішла на поступки в ситуації з Медведчуком.

Також експерти наголосили, що Путін може наважитися на повномасштабне вторгнення у серпні – напередодні Дня Незалежності України. Також це буде після військових навчань та зустрічі з Джо Байденом, від якої залежатиме подальша активність російських військ біля українських кордонів.

Російські війська з кордону нікуди не дінуться, – Самусь

Президент України Володимир Зеленський заявив , що у разі воєнного вторгнення Росії в Україну може розпочатися світова війна.

Військових експертів поведінка Кремля не дивує, адже вважають, що російська влада звикла давати оманливі обіцянки про відведення військ. Утім, якщо проаналізувати фактичні дії росіян, все стає на свої місця.

З українського кордону нікуди не дінуться ці 80 – 100 тисяч (російських військових – 24 канал), оскільки це їхнє штатне розташування, починаючи з 2017 року,

– сказав заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь.

Він пояснив, що Путін не будуватиме нові військові містечка і не розгортатиме інфраструктуру десь за Уралом. Війська знаходитимуться постійно на кордоні і загрожуватимуть Україні широкомасштабним наступом.