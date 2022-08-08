Якщо ми підемо на переговори з росією, її апетити зростуть, а війна продовжиться, – Подоляк
Джерело:El Pais
Сідати за стіл переговорів з росією прямо зараз немає сенсу. Якщо відновити дискусію, кремль захоче закріпити за собою захоплені українські землі.
росія стане агресивнішою, якщо отримає бажане
Таку думку в інтерв'ю висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що консенсус зараз знайти неможливо.
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Для Росії вкрай важливо закріпити за собою захоплені території. Для України дискусія в цих умовах неможлива. Якщо переговори відбудуться сьогодні, росія захоче закріпити Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області,
– наголосив Подоляк.
За його словами, це означатиме, що апетити росії зростуть, і через деякий час війна продовжиться. У такому випадку росія стане набагато агресивнішою на європейському ринку і рівень життя європейців впаде.
Якщо Росія не програє, вона буде продовжувати провокувати Європу в таких анклавах, як Придністров'я, Грузія і Північний Казахстан,
– зазначив політик.
Саме тому важливо вигнати російські війська з України, аби москва змінила свою агресивну політичну систему.
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Що потрібно Україні, щоб відновити переговори з росією
Раніше Подоляк казав, що Україні потрібно мати правильну переговорну позицію, а складається вона з кількох складових:
- далекобійної артилерії, РСЗВ та ATAСMS, щоб знищити російську логістику;
- протиповітряної та протиракетної оборони, щоб захистити міста;
- ударних безпілотників;
- бронетехніки для контрнаступів.
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