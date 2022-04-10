Якщо ми зараз повністю не розіб'ємо Росію, через півтора-два роки буде новий напад, – Гайдай

Навіть якщо Росія і підпише мирний договір з Україною зараз, це не вбереже нашу країну від майбутнього нападу загарбників. Але і ймовірність зо російський диктатор Путін таки підпише мирну угоду майже нульова.

Володимир Путін ненавидить Україну. Тому навряд чи підпише з нами мирний договір – "у нього просто рука не підніметься. Хтось буде підписувати від нього. Сам за стіл перемовин він не сяде". Таку думку висловив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Це людина, яка ніколи не буде сідати з нами за стіл перемовин. Ніколи. Бо це для нього буде ганьба. Він піде до останнього. Просто він усією душею, всім серцем нас ненавидить, тому що він намагався побудувати якусь свою Північну Корею, а ми вийшли з його системи координат. Ще й мали можливість щось перечити йому. Тому цей напад прогнозований", – розповів Сергій Гайдай.

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Відтак в українців немає іншого вибору, як цілковито перемогти росіян у цій війні. Адже лише цілковита поразка може зупинити їх.

Якщо ми його повністю не розіб'ємо, у нас буде другий напад через певний час, через півтора-два роки. Я не знаю, скільки їм треба часу для того, щоб зализати рани, тому що за два роки побудувати нові танки не можна, повністю відновити авіацію не можна,

– зазначив Сергій Гайдай.

Щодо самого договору, який Україна може підписати з Росією, в Сергія Гайдая теж є певний скепсис.

"Нам треба розуміти, що ці документи, які вони підпишуть, це тимчасовий папірець для росіян, щоб просто відтягнути час", – зазначив він.

Сергій Гайдай нагадав слова першого президента Чеченської республіки Ічкерія Джохара Дудаєва про те, що "якщо Росія сідає за стіл переговорів, значить, у неї погано йдуть справи, і потрібен час для того, щоб зробити нові загарбницькі плани". У 1996 році, програвши війну, росіяни підписали мирний договір, у тому числі про виведення військ. Та вже в 1999 році розпочали нову війну проти Ічкерії.

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