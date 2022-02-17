"Якщо нападе Росія, з карт спишуть гроші на ЗСУ": українців попередили про фейк

У мережі поширюють фейк про нібито списання грошей з банківських рахунків українців у разі нападу Росії. Мовляв, їх спрямують на потреби ЗСУ.

У Центрі стратегічних комунікацій наголосили, що все це – брехня. Там пояснили, чому не варто вірити таким повідомлення у мережі.

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Чим у мережі залякували українців

У мережі почали поширювати "лякалки" про нещодавню кібератаку на банки та державні сайти. Стверджували, що у такий спосіб український уряд нібито "тестував" списання грошей з карток українців для того, щоб передати їх військовим.

Дезінформацію оприлюднили у телеграмі – нібито від імені "Нацкорпусу". Його справжні представники застерегли, що цей акаунт – фейковий.

Гроші з рахунків не зникатимуть

У Центрі стратегічних комунікацій наголосили, що усі банки на території України працюють у межах чинного законодавства. "Механізм запозичення", описаний у мережі", ним не передбачений.

Коротко про Ddos-aтаку 15 лютого

У цей день банківський сектор, офіційні сайти органів влади, енергетичний блок, а також портал Дії зазнали масштабної Ddos-атаки.

За словами міністра цифрової трансформації Михайло Федорова, це була найбільша кібератака в історії України. Врешті, її вдалося відбити.

Урядовець пояснив, що українські ресурси атакували йшли з декількох країн. Спочатку – з Росії та Китаю, а згодом й з Чехії та Узбекистану.

Там запевнили, щоі передавати їх у ЗСУ.