Якщо не буде обстрілів: в Ірпені планують продовжити евакуацію людей 12 березня

З українських міст, де ведуться активні бойові дії, намагаються евакуювати людей. Зокрема, 12 березня в Ірпені на Київщині планують продовжити евакуацію мирних мешканців.

Про це заявив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

До теми За 2 дні у безпечні місця вивезли понад 83 тисячі людей, – Верещук

За його словами, 12 березня з 10:00 планують продовжити евакуацію мешканців Ірпеня з Романівки.

Однак зараз ворог активізувався, тож маємо бути обережні. Завтра зранку (12 березня) повідомлю точно,

– додав він.

До слова, українці не можуть вибратися і з оточеного Ізюма на Харківщині. Попри домовлений "зелений коридор", окупанти обстрілюють всі села навколо. Деталі про зірвану евакуацію – читайте у статті.

Вам може бути цікаво – Поліція і мешканці взяли у полон 29 окупантів на Сумщині: