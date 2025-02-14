Тоді Путін може прийти і вмерти, – Зеленський озвучив безпекові гарантії, окрім НАТО

Володимира Зеленського під час першого дня Мюнхенської конференції запитали, чи є інші варіанти гарантій для України, окрім вступу НАТО. Він сказав, що про них теж уже багато говорили.

У відповіді Зеленський зосередився на тому, що США і Європа мають бути єдиними. Саме така єдність лякає Путіна, і він намагається підірвати її. Війна в Україні об'єднала держави по обидва боки Атлантики.

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В Україну можуть зайти іноземні війська

Це питання багато разів обговорювали з Еммануелем Макроном, зокрема й під час тристоронньої зустрічі Зеленський – Макрон – Трамп у Парижі.

Якщо нас не візьмуть у НАТО, ми зробимо НАТО в Україні. Але тоді треба удвічі збільшити кількість солдатів, потрібно понад 200 бригад,

– пояснив гарант.

Зараз у Росії значно більше людей, аніж в Україні та Європі разом узятих. Тому слід збільшувати європейське військове виробництво та армію у Європі.

На думку Зеленського, не так важливо, з якої країни будуть миротворці. Адже єдність Заходу – це політичний меседж для Путіна.

Загалом Україні потрібно 1,5 мільйона воїнів. Це дозволить почуватися в безпеці після перемир'я та не боятися нового вторгнення Росії.

Якщо в Україні буде стільки ж солдатів, скільки у росіян, Путін боятиметься.

Але якщо він захоче прийти і померти – будь ласка. Я вважаю, що західний контингент в Україні – це реальний план, реальні безпекові гарантії,

– сказав президент.

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