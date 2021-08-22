Якщо не реагувати спокійно – буде гірше, – військовий відверто про обстріли на Донбасі

Чим ближче до 30-річчя Незалежності України, тим гарячіше стає на фронті. Зокрема, напружена ситуація – в районі Золотого. Однак українські бійці навчились правильно реагувати.

Українські військові вже вивчили ворога

За рік війни в умовах так званого "всеосяжного перемир'я" українські вояки добре навчилися не піддаватися на провокації. На обстріли відповідають лише у разі загрози життю чи втраті позицій.

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"Якщо не реагувати спокійно – буде гірше. Ми знаємо, що вони роблять, до цього ми вже готові. Вони нам стрільнули, а ми дізнаємось, де вони перебувають. Далі вживаємо заходи", – сказав військовослужбовець Олександр.

Значно складніше діяти, коли ворог гатить з мінометів та артилерії. Забороненою мінськими угодами зброєю російсько-терористичні війська цілять просто з житлових масивів.

Якщо великий калібр, то вони, звісно, з села стріляють. Прикриваються людьми. Ми ж туди не можемо стріляти, тому що там мирне населення,

– пояснив військовослужбовець Ігор.



Військовослужбовець Ігор сказав, як діють бойовики / Скриншот з відео

У Золотому працюють снайпери

Військовий Ігор зауважив, що вони намагаються не показувати себе.

"Повністю не вилазимо, тому що зараз переважно працюють снайпери. Вони сюди "стрілкотню" пускають. Думають, що точно хтось вигляне", – розповів він.

Боєприпасів в районі Золотого окупанти не шкодують. У бік українських позицій летить усе: від автоматних куль до 120-міліметрових мін.

Зазвичай вони себе ведуть так або коли у них ротація, або коли підвозять боєприпаси. 1 – 2 дні вони тихо мовчать, а потім 2 – 3 дні саме обстрілюють,

– зазначив Ігор.

Дії бойовиків не є злагодженими

Не вгамовуються вороги й вночі. Військовослужбовець Руслан чергував на посту, коли розпочався обстріл.

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"Приблизно о 8 годині вечора почався бій зі сторони противника по наших сусідніх позиціях. Командири дали команду дати адекватну відповідь. Ми з кулеметів та автоматів вдарили по противнику і він замовк", – зауважив Руслан.



Руслан розповів про один з обстрілів / Скриншот з відео

Захисники Золотого тримають оборону між двома ворожими бригадами. Розповіли, що злагодженості дій між підрозділами противника немає.

Якщо вчора розпочали одні стріляти, то їх не прикривають. Ми своїх побратимів завжди прикриваємо. Як-не-як за одне боремося,

– запевнив боєць Володимир.



Володимир запевнив, що бойовики не прикривають одне одного / Скриншот з відео

Готуються до Дня Незалежності

Ще більше загострення ситуації армійці чекають до Дня Незалежності. Помітили, що окупанти вже почали стягувати на передову техніку й особовий склад. Проте цим українських захисників не налякати.

Олександр запевнив, що не готовий віддати українську землю / Скриншот з відео

"Донбас, Луганськ – це Україна. Ми не віддамо їх просто так. Це наша земля!", – підсумував Олександр