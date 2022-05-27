Якщо окупанти думають, що Лиман і Сєвєродонецьк будуть їхніми – вони помиляються, – Зеленський

Ситуація на Донбасі залишається складною. Російські загарбники намагаються бодай за 100 днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати вже за перші дні повномасштабного вторгнення.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у новому відеозверненні до українців.

Важливо Зброя, санкції, конфіскація російських активів: Зеленський звернувся до студентів Стенфорда

Український президент констатував, що ситуація на Донбасі зараз дуже важка. Окупанти намагаються хоча б на 100 днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати вже за перші дні після 24 лютого. Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація – все.

Захищаємо нашу землю так, як це дозволяє наявний на сьогодні оборонний ресурс. Ми робимо все для того, щоб посилити його. І ми посилимо. Якщо окупанти думають, що Лиман чи Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються,

– підкреслив він.

Зеленський наголосив, що Донбас буде українським. І навіть якщо Росія принесе туди всюди руйнацію і страждання, ми все одно відновимо кожне місто і кожну громаду. І там немає і не буде жодної реальної альтернативи нашим українським прапорам.

Яка ситуація на Сході

Українські військові не припиняють давати відсіч російським окупантам. Зокрема, на Сході, де ситуація на фронті залишається найнапруженішою, наші захисники потішили новими здобутками. Так, українські воїни на Сході знищили:

близько 60 російських військових,

1 бойову машину піхоти,

1 бойову броньовану машину,

1 артилерійську систему,

2 АТТ.

Актуальна ситуація на Сході

Окупанти продовжують бити по Донбасу. Вони завдають авіаударів, обстрілюють та штурмують позиції українських військових та мирні міста.

На Слов'янському напрямку ворог гатив з артилерії по Святогірську, Богородничому та Вірнопіллі. Слов'янськ та Довгеньке потрапили під авіаційний удар ворога.

На Лиманському напрямку росіяни хочуть витіснити українських військових з лиману та розвинути наступ у бік Слов'янська. Крім того, вони обстріляли з мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Озерного та Діброви.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники проводили штурм за підтримки артилерії біля Щедрищевого, Борівського та Тошківки.

На Бахмутському напрямку ворожі військові безуспішно штурмували Комишуваху, Берестове та Білогорівку. Крім того, вони намагаються покращити своє тактичне становище і зруйнувати шляхи логістичного забезпечення ЗСУ.

На Авдіївському напрямку окупанти били з артилерії по цивільній інфраструктурі. Під цей удар потрапили Новобахмутівка, Кам'янка, Авдіївка, Піски та Мар'їнка.

Варто побачити, як 59-та бригада філігранно нищить ворога: дивіться відео