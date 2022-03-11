Якщо окупанти зірвуть порятунок людей, то самі будуть потребувати гумкоридорів, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення 11 березня. Він повідомив, що урядовці сьогодні організували 12 гуманітарних коридорів.

За його словами, вантажі з харчами, водою, ліками вже в дорозі в Ізюм, Енергодар, Волноваху, Бучу, Микуличі, Пологи, Гостомель, Бородянку, Андріївку, Микуличі, Макарів, Козаровичі і, звісно, в Маріуполь, передає 24 канал.

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Українські військові забезпечили тишу, щоб гуманітарні коридори працювали. Але якщо окупанти знову будуть стріляти, і зриватимуть порятунок людей, то вони отримають таку відповідь світу, що вже й самі потребуватимуть гуманітарних коридорів,

– сказав Зеленський.

Зараз урядовці роблять усе можливе, щоб на всій території нашої держави було все найнеобхідніше – паливо, продукти, медикаменти тощо.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського 11 березня

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