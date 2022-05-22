Якщо перемовини з Росією проваляться, Україна забиратиме Донбас військовим шляхом, – Арестович

Українські захисники можуть забрати Крим та Донбас військовим шляхом, якщо перемовини з Росією зазнають краху. За словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, така ймовірність цілком існує.

Про це Арестович заявив в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал. Він зауважив, що водночас росіяни наразі намагаються перешкоджати постачанню західної зброї в Україну.

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Існує ймовірність, що Крим і Донбас повертатимуть військовим шляхом

Арестович розповів, що Росія запустила в Європу своїх емісарів, які наполегливо відпрацьовують "італійський план". Головна їхня теза – ця війна триватиме довго, а президент країни-агресорки Володимир Путін просто так усе не залишить, тому потрібно переконати Київ зробити територіальні поступки, аби не було жертв. Зауважте, що подібну заяву нещодавно також зробив колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі, який багато років товаришує з Путіним.

Радник голови ОП наголосив, що зрозуміло, що київське керівництво на це відразу відреагувало. Окрім цього, президент Володимир Зеленський також висловив свою політичну позицію. Зокрема, глава держави зазначив, що Україна готова до перемовин з Росією щодо миру.

Якщо переговори проваляться або не пройдуть, ми забиратимемо Крим і Донбас військовим шляхом. Але він сказав, що це потребуватиме багатьох жертв серед українців,

– додав Арестович.

За його словами, коли президент позначає свою політичну позицію, то вона – всебічно підготована розвідувальною спілкою України, партнерами тощо. Глава держави розуміє темпи, перспективи цих дій і так далі. Тож Арестович зазначив, що якщо Зеленський таке говорить, значить він розуміє, що така можливість є.

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Росія хоче завадити постачанню західної зброї

Арестович зауважив, що окупанти розуміють одну неприємну для них річ – українська армія впродовж місяця-півтора, максимум двох, вийде на пік своєї боєздатності рахунком західного озброєння.

"З особистим складом у нас все добре, за мобілізацію можна не хвилюватися. З того, що я бачу, будуть надходити, ймовірно, повістки представникам окремих спеціальностей. Але щоб масова (мобілізація – 24 канал) була, не думаю. І так вистачає. У мене таке враження, що вистачає. Президент назвав цифру – 700 тисяч людей зараз перебувають в строю. Ну, але це всі сили оборони, включаючи поліцію, прикордонників, СБУ тощо", – додав радник голови ОП.

На його думку, керівництво країни-агресорки дало наступну оцінку ситуації на фронті – вони не впевнені, що російська армія встигне заново мобілізуватися через строковиків та резервістів і вийти на пік своєї боєздатності до того моменту, коли українська буде в бойовій готовності.

"Значить, їх задача яка? Відтягнути озброєння української армії по-максимуму, а для цього потрібно провести дуже чітку тезу – війну потрібно завершувати. А одним з методів припинити війну – це припинити мілітаризувати ЗСУ", – зауважив Арестович.

Радник голови ОП підсумував, що задачею загарбників є збити темпи постачання озброєння українським захисникам.

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