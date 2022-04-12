Якщо Путін використав хімічну зброю – буде відповідь, і вже є її варіанти, – Міноборони Британії

Наразі перевіряється інформація про застосування у Маріуполі хімічної зброї. У Заходу вже готові варіанти відповіді, якщо це підтвердиться.

Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хеппі заявив, що британський уряд "не зміг перевірити" інформацію. Однак, якби це довели. Путін повинен знати, що на столі є всі можливі відповіді Заходу.

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Важливо чітко усвідомлювати, що є деякі речі, які виходять за рамки. Застосування хімічної зброї отримає відповідь, і є варіанти того, якою може бути ця відповідь,

– сказав Хеппі.

Нагадаємо, що раніше світові лідери обіцяли Росії серйозні наслідки у випадку застосування хімічної зброї. Щоправда, без конкретики. Так, президент США Джо Байден пригрозив Росії, що підхід до участі НАТО у війні в Україні може різко змінитись.

Захід захоплюється ЗСУ

Джеймс Хеппі також високо оцінив українських військових у Маріуполі за їх дивовижний героїзм. "Я просто думаю, що вони дивовижні люди, і вони втілюють все, чим ми захоплювалися в ЗСУ за останні шість тижнів", – заявив міністр.

Він також назвав звірства російських окупантів в Бучі, Гостомелі та Ірпені жахливими. І заявив, що світ ще не бачить далеко всіх злочинів загарбників, оскільки до деяких міст ще немає доступу.



Що робити у разі хімічної атаки / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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