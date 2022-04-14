Якщо Росія нападе, Польща готова дати відповідь, – речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна

Речник польського МЗС Лукаш Ясіна прокоментував візит Анджея Дуди у Київ. Він зазначив, що таким чином Польща демонструє відсутність страху перед спільним ворогом.

Ясіна зазначив, що з 24 лютого Польща готова до будь-якого розвитку подій й розуміє, що Путін може напасти також на Литву, Латвію, Естонію чи Фінляндію.

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Польща підтримуватиме Україну усіма доступними методами

У новому інтерв'ю Ясіна нагадав, що після початку війни першими до Києва приїхали прем’єр Матуеш Моравецький та віцепрем’єр Ярослав Качинський. І наразі тісний контакт України й Польщі лише посилюється.

Не може бути якихось розмов про Західну Європу, про Україну, без Польщі та країн Балтії. Ми, литовці, латвійці, естонці – це тепер східний фланг НАТО. Війна в Україні – це також велика загроза для нас,

– зазначив речник МЗС.

Він розповів, що Володимир Зеленський та Анджей Дуда говорять щоденно й одна з основних тем – масштабування кремлівської війни. Проте зараз до наступу Кремля готові всі члени НАТО.

Стаття 5 Вашингтонського договору каже що, що агресія проти будь-якої країни НАТО – це агресія проти цілого Альянсу. І, якщо Володимир Путін почне якусь агресію проти Польщі, Литви, Латвії, Естонії чи Фінляндії, якщо вона буде в НАТО, – це буде червона лінія для всіх нас,

– зазначив він.

Нагадаємо, після заяви Фінляндії щодо вступу до НАТО, Росія пригрозила посиленням угрупувань сухопутних сил та ППО на кордоні з цією країною. Проте, як зазначив журналіст Марк Фейгін, Росія немає чим посилити кордони.

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