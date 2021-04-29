Якщо Росія почне наступ на Україну, її відключать від системи SWIFT: рішення Європарламенту

Європарламент прийняв резолюцію, в якій описаний механізм впливу на Росію у випадку військового наступу на Україну. Євросоюз повинен буде негайно відключити Росію від платіжної системи SWIFT, а також зупинити імпорт російської нафти та газу.
Джерело:Європарламент
Документ "Про Росію, справу Олексія Навального, нарощуванні російської військової могутності на кордоні з Україною і нападі на Чехію" 29 квітня погодили на засіданні Європарламенту.
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За резолюцію свої голоси віддали 548 європарламентарів, проти були 25.
Якщо Москва продовжуватиме агресію, то ЄС має
- негайно відключити Росію від платіжної системи SWIFT;
- зупинити імпорт російської нафти та газу;
- заморозити всі активи та заборонити в'їзд наближеним до влади олігархам і їхнім сім'ям.
Резолюція містить також такі вимоги до Росії
- вивести війська з Донбасу і повернути Україні контроль над окупованими Кримом і Севастополем;
- забезпечити свободу судноплавства і транзиту через Керченську протоку до портів Азовського моря;
- виконувати мінські домовленості, конструктивно брати участь в нормандському процесі та Тристоронньої контактній групі.
А від ЄС депутати вимагають зупинити будівництво газопроводу "Північний потік – 2" і атомних електростанцій "Росатомом".
Підписанти також вимагають притягнути до міжнародної кримінальної відповідальності російських чиновників, "дії або бездіяльність яких призвели до військових злочинів в Україні".
Крім того, документ містить і інші вимоги до Росії, не пов'язані з Україною
- негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального і всіх затриманих під час протестів в його підтримку, розслідувати його отруєння;
- вислати з країн ЄС російських дипломатів через дипломатичний скандал у зв'язку з вибухом складу зброї в чеській Врбетіце.