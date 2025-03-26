"У Трампа немає козирів": що буде, якщо Росія порушить домовленості

Американський лідер Дональд Трамп ще жодного разу не втілив успішно свою стратегію на міжнародній арені. Його ініціативи щодо Мексики, Сирії та інших питань зазнали поразок. Україна може стати наступною країною, оскільки у нього немає ефективних важелів впливу на Росію.

Якщо Москва порушить перемир'я, Трамп навряд чи зможе вжити рішучих заходів. Єдиним реальним кроком може бути постачання Україні великої кількості необхідної зброї. Політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов оцінив 24 Каналу таку ймовірність.

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У яких випадках не спрацювала стратегія Трампа

За словами Несвітайлова, дії Трампа завжди передбачувані. У бізнесі та політиці він діє за одним і тим самим алгоритмом. Коли потрібно розв'язати певне питання, він знаходить слабке місце, тисне на нього, а з сильними завжди домовляється.

Він ніколи не вирізнявся стратегічним мисленням,

– наголосив він.

Ось, наприклад, президент Франції Еммануель Макрон, коли оголосив позачергові вибори, відразу стало зрозуміло, що у нього є стратегія. У підсумку вона була навіть сміливішою, ніж очікувалося. Він спочатку співпрацював з радикальними лівими, а потім сформував уряд з правоцентристами – це було дуже майстерно. Макрон позбавив своїх конкурентів переваги як під час виборів, так і під час формування уряду.

"Це приклад людини з чіткою стратегією, яку вона успішно реалізувала. А тепер скажіть, де Трамп продемонстрував подібну стратегію? Я можу навести безліч прикладів, коли це не спрацювало", – зазначив Максим Несвітайлов.

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Наприклад, обіцянка побудувати стіну з Мексикою і змусити її за неї заплатити – не спрацювало. Коли він заявляв, що домовиться з Кім Чен Ином про згортання ядерної програми, цього теж не сталося. Він навіть постійно повторює одні й ті ж фрази: "Якби я був президентом, ядерної зброї у Північної Кореї не було б", "Якби я був президентом, війна вже закінчилася б". І це його логіка – просто, щоб він був президентом, і все нібито було б добре.

Що стосується Сирії, Трамп намагався показати силу, але результату не було. В Афганістані війна зайшла в глухий кут. Замість того, щоб розв'язати проблему, він просто залишив проамериканський уряд, з яким США співпрацювали багато років, і підписав угоду з талібами про виведення американських військ. Це рішення було прийнято ще за Трампа, а війська виводилися за часів президентства Джо Байдена.

Якщо говорити про те, що буде далі, я думаю, що нічого особливого не станеться. Мені здається, що у Трампа немає козирів для тиску на Росію,

– підсумував експерт-міжнародник.

Єдиний спосіб, який би спрацював миттєво – це значне посилення військової підтримки України, але є сумніви, що Трамп на це піде.