Якщо Росія спробує перекинути літаки в Придністров'я, їх зіб'є українська система ППО, – ЗСУ

Якщо Росія спробує перекинути літаки в Придністров'я, українські сили ППО збиватимуть повітряні цілі. Відповідну заяву зробили у ЗСУ.

Деталі розповів Богдан Сеник – начальник Управління зв'язків із громадськістю ЗСУ. Генштаб ЗСУ раніше повідомив, що на аеродромі Тирасполя триває підготовка для прийому літаків.

Зауважте Підготовка аеродрому в Придністров'ї може свідчити про активізацію повітряних атак

Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки збройних сил Росії над територією України у випадку спроб перекинути їх до Тирасполя,

– заявив Сеник.

Окупанти намагаються покращити своє тактичне становище на Південнобузькому напрямку.

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