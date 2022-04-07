Якщо Росія спробує перекинути літаки в Придністров'я, їх зіб'є українська система ППО, – ЗСУ
7 квітня 2022 , 21:59Читать новость на русском
Джерело:"Дзеркало тижня"
Якщо Росія спробує перекинути літаки в Придністров'я, українські сили ППО збиватимуть повітряні цілі. Відповідну заяву зробили у ЗСУ.
Деталі розповів Богдан Сеник – начальник Управління зв'язків із громадськістю ЗСУ. Генштаб ЗСУ раніше повідомив, що на аеродромі Тирасполя триває підготовка для прийому літаків.
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Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки збройних сил Росії над територією України у випадку спроб перекинути їх до Тирасполя,
– заявив Сеник.
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