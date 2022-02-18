Якщо Росія знову не нападе на Україну: Блінкен зустрінеться з Лавровим

Ентоні Блінкен може знову зустрітись з Сергієм Лавровим. Це трапиться наступного тижня за умови, що Росія не почне нове вторгнення.

Відповідну заяву зробив речник Державного департаменту США. Зокрема Нед Прайс запевнив, що нібито подальші вчинки Кремля покажуть їхнє ставлення до дипломатії.

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Нова зустріч Блінкена та Лаврова

Нед Прайс заявив, що Ентоні Блінкен під час виступу у Раді Безпеки ООН заявив, що готовий наступного тижня зустрітись з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Ба більше, держсекретар США додав, що дату може обрати Кремль.

Проте зустріч відбудеться тільки за умови, що Росія знову не вторгнеться в Україну.

У відповідь росіяни запропонували дати в кінці наступного тижня, які ми приймаємо за умови, що не буде подальшого вторгнення Росії в Україну. Якщо вони вторгнуться найближчими днями, стане зрозумілим, що вони ніколи серйозно не ставилися до дипломатії,

– написав Нед Прайс.

Ба більше, попередньо відомо, що зустріч мають провести у Європі.

Коротко про попередню зустріч Блінкена та Лаврова

Держсекретар США та очільник МЗС Росії зустрічались у Женеві 21 січня 2022 року.

Тоді Блінкен пояснював, що перемовини проводили для деескалації напруженості і запобігання подальшій російській агресії проти України. Ентоні Блінкен попереджав, що, в разі ескалації конфлікту на Донбасі Росія, отримає жорстку відповідь.

Сам Сергій Лавров після перемовин заявив, що нібито не почув жодного аргументу про позицію США щодо України.

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