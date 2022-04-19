Якщо росіяни доб'ють Маріуполь, замість переговорів буде повне знищення противника, – Арестович

Питання продовження переговорів між Росією та Україною залишається відкритим. Якщо противник доб'є Маріуполь, зустрічі обидвох сторін можуть припинитися.

Про це 19 квітня нагадав радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він зазначив, що Офіс Президента та сам Володимир Зеленський в такому разі готові до повного знищення противника, повідомляє 24 канал.

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Росія залишилася без допомоги

За словами Арестовича, росіяни скористаються одним із можливих сценаріїв:

намагатимуться стояти на місці, використовуючи свої резерви,

підуть з України,

перейдуть до мирних перемовин.

Однак, враховуючи їхні останні атаки, до продовження діалогу справа може не дійти.

Якщо вони доб'ють Маріуполь, то мирних переговорів може і не бути,

– процитував президента Арестович.

Він додав, що тоді наш головний напрямок дій – повне знищення ворога за допомогою західних країн. Водночас Арестович нагадав, що у росіян немає союзників та допомоги.

Брифінг Олексія Арестовича за 19 квітня: