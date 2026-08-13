Продайте нам 10% ракет, і ми знищимо всю російську балістику, – Зеленський про переговори зі США

Ситуація із захистом неба України стає дедалі критичнішою через дефіцит оборонного озброєння. Керівництво держави змушене шукати нестандартні шляхи для пошуку життєво необхідних систем перехоплення ворожих цілей.

Про це говорив Володимир Зеленський з американським виданням CNN. 24 Канал розповідає, які важливі заяви зробив президент України.

Скільки Україна хоче купити ракет до Patriot у США та чому?

Володимир Зеленський заявив, що Україна нині має лише 1% від тієї кількості ракет-перехоплювачів для систем Patriot, яка міститься у запасах США. На тлі цього російські балістичні атаки лише посилюються, а Київ та інші міста змушені тримати оборону в умовах постійного виснаження.

За словами глави держави, цьогоріч, у 2026, перехоплювачів у ЗСУ у 2,5 раза менше, ніж було торік, тоді як Росія запускає вдвічі більше балістичних ракет, ніж раніше. При цьому президент України переконаний, що навіть невелика частка американських запасів могла б помітно змінити ситуацію.

Зеленський каже, що якщо Сполучені Штати продадуть Україні всього 5% своїх ракет, цього вистачить, щоб пройти зиму та зберегти життя людей. Але це навіть не всі можливості.

Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі російські балістичні ракети,

– сказав український лідер.

На жаль, глобальний дефіцит ракет до Patriot виник через війну США проти Ірану, коли американські сили та країни Перської затоки витратили десятки перехоплювачів на відбиття іранських атак дронами та ракетами. І саме в Україні цей брак відчувається найгостріше, адже наші міста ночами залишаються фактично беззахисними перед російськими ударами.

Зверніть увагу: з початку 2026 року партнери почали передавати Україні втричі менше антибалістичних ракет, причиною називаючи війну на Близькому Сході. Однак Зеленський припускав, що це могли бути й політичні кроки, аби зробити Україну більш зговірливою.

Як тривають переговори України зі США щодо посилення ППО?

Володимир Зеленський також розповів про щоденні зусилля та нестандартні шляхи, яких вимагає пошук нової зброї для України. Він зізнався, що проводить дні у безперервних телефонних розмовах і складних перемовинах із союзниками.

Це те, чим я живу щодня – від 1% до 5%. У мене є кілька місяців і мільйон телефонних дзвінків... Я намагаюся обміняти щось на ракети... Я роблю деякі речі, якими навіть не можу поділитися. Це не означає, що це поза законом. Але я не можу про це говорити,

– пояснив президент.

Окремо Зеленський зупинився на розмовах про можливість виробництва ракет-перехоплювачів Patriot в Україні за підтримки США. На полях саміту НАТО в Анкарі 8 липня Дональд Трамп говорив, що може дозволити Києву отримати ліцензію на це, однак пізніше вже сумнівався у такій ідеї.

Тим часом представники виробників Patriot уже приїжджали до Києва, щоб обговорити це питання, але конкретного результату досі немає. Зеленський при цьому все ж сподівається, що результат буде.