Якщо світ буде осторонь – він втратить себе назавжди, – Зеленський

Багато країн вирішили підтримати Україну та надають військову чи гуманітарну допомогу. Водночас особливої підтримки від всього світу Україна не отримала, хоча дуже просила, зокрема, закрити небо від РФ.

Володимир Зеленський під час звернення заявив, що якщо світ буде осторонь, то втратить себе назавжди.

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За його словами, деякі речі залежать не від України, а від людяності, яка має перемогти страх та будь-які вигоди у провідних столицях світу.

Тоді ми побачимо, що українське небо безпечне, а міста – розблоковані. Ми можемо зробити це разом, зі світом. А якщо світ буде осторонь – він втратить себе назавжди,

– сказав Презилдент.

Зеленський додав, що є однакові цінності для всіх, і передусім, це – життя для кожного. "Саме те, за що ми боремося в Україні з нашими військовими, і те, чого нас хочуть позбачити слабкі окупанти, але має захистити весь світ", – сказав він.

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