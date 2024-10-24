Трамп змінив свій план захоплення влади на випадок програшу на виборах

Ми вже бачили це шоу. Ми знаємо, як виглядає програш Дональд Трампа.

Тріада невдах

Три дії Трампа є передбачуваними. Ми знаємо їх з останніх виборів.

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Минулого разу, коли Трамп програв, і коли він знав, що програв, він:

стверджував, що насправді виграв (листопад); подавав судові позови (листопад – грудень); заохочував до насильства (січень).

Він робив ці три речі, тому що програв. Вони є тріадою невдах. Проте, судячи з минулої поведінки політика, повторення тріади невдах означало б, що Трамп вважає, що він програв.

План з захоплення влади

Однак у 2024 році послідовність буде іншою. Соратники Трампа вже подали десятки позовів. Насильство на підтримку Трампа, найімовірніше, почнеться в день виборів, а не в січні. Але час заяви про перемогу Трампа, швидше за все, буде таким же – незабаром після виборів, але до того, як результат буде підтверджено.

Щоб було зрозуміло – все може статися. Будь-який кандидат може перемогти. Тому ми голосуємо і рахуємо голоси. І саме тому ми не повинні вдаватися до тріади невдах. Тріада невдах вказує на те, що невдаха намагається зламати систему.

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Цього разу три дії, ймовірно, відбуватимуться в іншій послідовності. Трамп у тріаді невдах 2024 року:

подає позови (вже відбувається, ще до виборів); заохочує насильство (найімовірніше, у день виборів); стверджує, що він переміг (незабаром після дня виборів).

Якщо Трамп знову занадто рано заявить, що він переміг, – це не просто заява, як будь-яка інша. Це частина плану захоплення влади кандидатом, який вважає, що програв вибори, – повторення поведінки, яку ми дуже добре знаємо.

Якщо Трамп заявляє про перемогу – це хороший знак того, що Камала Гарріс перемогла на виборах.