Росія найбільше продала штатам таких товарів на 1,78 мільярда доларів. З них 370 мільйонів – калійні добрива. А найбільша товарна позиція – карбамід (сечовина) – понад 700 мільйонів. Про це пише Ігор Тишкевич.

Чому США купує добрива в Росії?

Так, для тих хто здивований, що США купують добрива з Росії – це справа рук не Трампа. Це робота General License 6. Точніше, її версії, оновленої у 2022 році під час підписання "зернової угоди" з Україною. Тоді з-під санкцій США було виведено ВСІ (!!!!) добрива, що виробляються в Росії. І торгівля жваво йде вже четвертий рік.

Але якщо мова зайде про необхідність запровадити стовідсоткові тарифи, група добрив є вкрай неприємною для Трампа перед виборами. Фермери належать до базової групи підтримки республіканців. І якщо за калієм ймовірність угоди висока і можна замінити, то за азотними добривами все набагато гірше.

Ким замінити?

Серед найбільших постачальників, наприклад, сечовини на світовий ринок перші місця у Саудівської Аравії, Оману, Ірану та Китаю. З Іраном наче війна. Ормузька протока працює на 20% від потужностей. Дефіцит азотних добрив уже є.

Додаємо сюди конфлікт Трампа із Канадою. І моделюємо ситуацію, коли вводяться стовідсоткові мита щодо Росії. Що робити США? Купувати у Китаю? Можна, але знову згадуємо про вибори – це демонстрація слабкості штатів.

І тут вилка: швидко закінчити війну в Затоці, не вводити тарифи щодо Росії, просити допомоги у Сі. Або шукати альтернативних постачальників.

Ось на цьому моменті можна згадати білоруський "Гродно Азот", який перебуває під блокуючими санкціями США та гомельський "Белферт". У разі операції з калієм цілком логічним буде продовження розмови про інші групи добрив. Тому, ще раз повторю, так звана "велика угода Лукашенка та Трампа" це не лише калійні добрива. Ось, наприклад, азотні. Але й кілька додаткових тем можна знайти.

Все не так просто

Інше питання – що робитиме Росія, якщо США гратимуть у гру заміни російських товарів білоруськими. Кремлю це не сподобається. І буде вжито заходів щодо недопущення такого сценарію.

І ще одне питання – транзит до портів. Якщо йдеться про заміну російських товарів на білоруські, то використання російських портів малоймовірне. А це означає додатковий тиск на країни Балтії щодо розблокування транзиту як такого.

Одним словом, жовтень буде багатий на події.