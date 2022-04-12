Якщо вчасно надійде допомога Заходу, Україна зможе перейти з оборони в наступ, – Арестович

Російські пропагандисти вигадують байки щодо знищення української техніки. Насправді ж наші ЗСУ щодня ліквідовують ворогів, а якщо надійде озброєння із Заходу, то Україна зможе перейти в наступ.

Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у коментарі "9 каналу", передає 24 канал.

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Росіянам не можна вірити

Арестович наголосив, що російські дані показують, нібито вони знищили 1300 чи навіть більше українських танків. Але є один нюанс – у нас всього було 800 танків.

"Тому ставитися до російських даних треба точно так само, як до даних радянського агітпропу, коли Сталіну доклали, що в битві за Курську Дугу знищили 1200 самохідних установок, хоча загалом їх було близько 190", – нагадав радник глави ОП.

До того ж, як каже Арестович, в РФ "багатократно знищують українську авіацію", яка навіть сьогодні вночі (12 квітня, – ред.) продовжувала удари по російських військах. Тож ці цифри неможливо сприймати серйозно.

Чому Україна не оприлюднює втрати? За словами Арестовича, Україна не називає втрати нашої армії, щоб не допомагати ворогу. Але після війни всі дані обов'язково розкриють.

"Якщо надійде допомога Заходу, Україна зможе перейти в наступ"

Радник глави ОП запевнив, що найближчим часом доля битви на Сході України покаже, чого Україні вистачає, а чого – ні.

А якщо надійде допомога Заходу, в чому немає ніяких сумнівів, то ситуація може зовсім перевернутися до того, що ми перейдемо з оборони в наступ,

– заявив Арестович.

До слова, глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна отримає більше зброї. Мовиться про постачання від країн ЄС. За його словами, Євросоюз прискорився, але потрібно працювати ще швидше.

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