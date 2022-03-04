Якщо вибухне, то буде в 10 разів масштабніше за Чорнобиль, – Кулеба про обстріли ЗАЕС

Дмитро Кулеба закликав росіян негайно припинити обстрілювати Запорізьку АЕС. Окупанти створюють серйозну загрозу.

Так, російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС – найбільшу АЕС у Європі. Там вже спалахнула пожежа.

Важливо В Енергоатомі заявили про влучання снаряду в енергоблок ЗАЕС: онлайн-трансляція

Якщо він вибухне, то буде в 10 разів більший за Чорнобиль! Росіяни повинні НЕГАЙНО припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки!

– наголосив Кулеба.

Обстріли ЗАЕС

Речник ЗАЕС розповів, що росіяни атакують з важкої техніки. За його словами, існує реальна загроза ядерній небезпеці. Окупанти вже влучили в енергоблок.

Потрібно негайно загасити вогонь, однак пожежники не можуть дістатись до місця події через обстріли.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!